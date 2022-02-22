***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30 Eylül 2016, 05 Ekim 2016, 10 Mart 2017, 05 Mayıs 2017, 05 Temmuz 2017, 17 Temmuz 2017, 09 Ekim 2017, 08 Kasım 2017, 02 Ocak 2018, 01 Mart 2018, 02 Mayıs 2018, 29 Haziran 2018, 28 Ağustos 2018, 26 Ekim 2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce ilk olarak 30.09.2016 tarihinde açıklanan, Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi N22 Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmesi nedeniyle, Şirketimize ait söz konusu fabrika arazisinin satışına ilişkin yürütülmekte olan süreç kapsamında 2016-2022 döneminde toplam 156.754,79 m2 büyüklüğe sahip ticari ve konut imarlı arsaların satışı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu taşınmazların satışından Şirketimizce toplam 153.340.729,07 TL gelir elde edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003570BIST