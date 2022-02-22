***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 19:30
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30 Eylül 2016, 05 Ekim 2016, 10 Mart 2017, 05 Mayıs 2017, 05 Temmuz 2017, 17 Temmuz 2017, 09 Ekim 2017, 08 Kasım 2017, 02 Ocak 2018, 01 Mart 2018, 02 Mayıs 2018, 29 Haziran 2018, 28 Ağustos 2018, 26 Ekim 2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce ilk olarak 30.09.2016 tarihinde açıklanan, Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi N22 Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmesi nedeniyle, Şirketimize ait söz konusu fabrika arazisinin satışına ilişkin yürütülmekte olan süreç kapsamında 2016-2022 döneminde toplam 156.754,79 m2 büyüklüğe sahip ticari ve konut imarlı arsaların satışı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu taşınmazların satışından Şirketimizce toplam 153.340.729,07 TL gelir elde edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003570
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,7865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0160
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8099
En Düşük
13,7633
18:0515,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6533
En Düşük
15,6145
18:05842,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,64
|Açılış
|: 842,77
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7834
|13,7865
|% -0,12
|
|Euro
|15,6152
|15,6448
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,6813
|18,7750
|% 0,82
|
|Frank
|14,9076
|14,9974
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6644
|3,6827
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-1,53
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,52
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem