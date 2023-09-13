***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin Afyon Fabrikası'nda Yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda yatırım yapılması kararı alındığı açıklanmıştır. Söz konusu yatırım 13.09.2023 tarihinde tamamlanmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. Ayrıca söz konusu GES yatırımına ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden bölgesel teşvikler içeren 51.114.603TL'lik ve %30 yatırıma katkı oranlı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194617BIST