***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.08.2020 14:01
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869656
BIST
14:411.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:417,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:418,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8094
En Düşük
8,7426
14:41477,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,16
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:41
|RTALB
|57,20
|661.172.720
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.128
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.421.963
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.277.633
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,16
|166.602.440
|% -7,56
|
|GARAN
|7,08
|859.360.143
|% 1,72
|
|RTALB
|57,20
|661.172.720
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|496.627.710
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,87
|494.284.839
|% 5,20
|
|KRDMD
|2,85
|367.337.389
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|367.337.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|244.168.288
|% -0,52
|
|GARAN
|7,08
|859.360.143
|% 1,72
|
|GUSGR
|5,87
|494.284.839
|% 5,20
|
|CEMAS
|1,60
|115.806.764
|% 3,90
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,3982
|% 0,20
|
|Euro
|8,8027
|8,8094
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7097
|9,7584
|% 0,76
|
|Frank
|8,1351
|8,1841
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,26
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.152
|3.232
|31,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|15,29
|
|Çeyrek
|764
|782
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,16
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,16
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|-0,18
|