***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.11.2020 14:13
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020-18.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887928
BIST
15:381.273
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 29,88
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.278
En Düşük
1.248
15:387,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -0,2155
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8752
15:389,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,2907
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2707
15:38475,71
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -15,32
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
474,88
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KLGYO
|2,56
|102.169.922
|% 25,91
|
|ALCAR
|169,40
|53.677.387
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|31.720.344
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|55.947.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.811.887
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,37
|5.897.084.126
|% 7,86
|
|KRDMD
|3,93
|2.011.929.182
|% 5,36
|
|THYAO
|11,51
|1.992.922.048
|% 0,09
|
|HALKB
|5,51
|1.906.152.826
|% 7,20
|
|VAKBN
|4,70
|1.552.564.672
|% 8,05
|
|GARAN
|8,37
|5.897.084.126
|% 7,86
|
|KRDMD
|3,93
|2.011.929.182
|% 5,36
|
|YKBNK
|2,80
|1.324.683.945
|% 9,80
|
|HALKB
|5,51
|1.906.152.826
|% 7,20
|
|VAKBN
|4,70
|1.552.564.672
|% 8,05
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9325
|7,9405
|% -2,64
|
|Euro
|9,3302
|9,3436
|% -3,02
|
|Sterlin
|10,4213
|10,4735
|% -3,25
|
|Frank
|8,5767
|8,6284
|% -3,32
|
|Riyal
|2,0997
|2,1102
|% -3,14
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|0,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-12,92
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-101,00
|
|Tam
|3.182
|3.264
|-99,58
|
|Yarım
|1.538
|1.579
|-48,17
|
|Çeyrek
|771
|790
|-24,08
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|1,13
|
Seans Raporu
15:38
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15:46XU030
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-
15:46XU100
Endeks 1, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 63 üstünde . İşlem hacmi 31, 347.00 milyon TL de