***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 400000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.04.2018 İcrada Görevli HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.ÇİMENTO GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil HayırHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil HayırUMUT ZENAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil HayırGÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.01.2020 İcrada Görevli Değil ÇİMSA ÇİMENTO VETİCARET A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ-HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil HayırALİ ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2020 İcrada Görevli Değil ÇİMSA ÇİMENTO VETİCARET A.Ş-YÖNETİM KURULU ÜYESİ / KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. - CEO Evet Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET NAZMİ AKDUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670836 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞK.-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ.-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİFATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670836 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873031BIST