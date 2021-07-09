***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK TURGUT ORHUN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup BaşkanıHAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup BaşkanıUMUT ZENAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949994BIST