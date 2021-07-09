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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2021 15:34



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK TURGUT ORHUN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı
HAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
UMUT ZENAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949994


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EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
SILVR 6,05 37.336.933 % 7,27  
TIRE 7,95 59.382.454 % 6,14  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
NTGAZ 8,06 48.692.407 % 5,08  
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Riyal 2,3040 2,3155 % -0,34  
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Altın Ons 1.803 1.803 0,17  
Altın Gr. 502 502 -1,85  
Cumhuriyet 3.327 3.377 -14,00  
Tam 3.307 3.391 -19,03  
Yarım 1.599 1.640 -9,21  
Çeyrek 802 820 -4,60  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 -0,01  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,04  
B. Petrol 74,86 74,86 0,74  
Seans Raporu 15:58
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