***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2021 15:34
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK TURGUT ORHUN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı
HAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
UMUT ZENAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949994
BIST
15:581.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
15:588,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
15:5810,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:58501,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 501,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler15:58
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,05
|37.336.933
|% 7,27
|
|TIRE
|7,95
|59.382.454
|% 6,14
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|NTGAZ
|8,06
|48.692.407
|% 5,08
|
|FADE
|17,47
|38.097.820
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.220.811
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.533.770
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,26
|59.627.548
|% -8,68
|
|TUREX
|10,64
|114.258.370
|% -8,04
|
|KRDMD
|7,27
|587.442.681
|% 2,68
|
|THYAO
|13,68
|538.779.297
|% 0,15
|
|GARAN
|8,52
|521.579.754
|% -0,47
|
|PETKM
|5,50
|495.837.287
|% 3,00
|
|EREGL
|18,03
|466.303.213
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|231.533.770
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|224.612.586
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,84
|181.124.073
|% -1,08
|
|PETKM
|5,50
|495.837.287
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,27
|587.442.681
|% 2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6650
|8,6682
|% -0,28
|
|Euro
|10,2874
|10,3162
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9608
|12,0208
|% 0,03
|
|Frank
|9,4399
|9,4967
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,34
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,17
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.307
|3.391
|-19,03
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-9,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|0,74
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:11CANTE
Yüzde 4.61 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 495, 197 adet işlem
-
16:09BASGZ
Yüzde 4.73 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 108, 220 adet işlem
-
16:08ALBRK
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 945, 389 adet işlem
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, EREGL
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 08 artarak (% 0.67 ) 1, 221