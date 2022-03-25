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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2022 22:15
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. GENEL SEKRETER VE STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
UMUT ZENAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli Değil ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
SEVAL KOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. DİREKTÖR İNSAN KAYNAKLARI Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912489 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.
YETİK KADRİ MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912489 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞKANI-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK TURGUT ORHUN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı
GÖKHAN EYİGÜN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreter ve Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı
UMUT ZENAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013291


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