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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

18.02.2022 22:46
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2022
Karar Sayısı
350
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca a)Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporları'nın tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde •Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, •Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, •Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını  kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. Fatma Dilek YARDIM  Denetim Komitesi Başkanı       Yetik Kadri MERT Denetim Komitesi Üyesi    Umut ZENAR Vecih YILMAZ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003002


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