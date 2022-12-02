***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevinden ayrılan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Vecih YILMAZ'ın yerine Mustafa AYDIN'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084107BIST