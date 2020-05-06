***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.05.2020 08:59
***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.256.211,168 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi : 07.05.2020) Maksimum Emir Değeri: 500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842897
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0939
En Düşük
7,0607
18:057,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05387,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,76
|Açılış
|: 387,68
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7784
|8,8225
|% 0,01
|
|Frank
|7,2505
|7,2942
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8792
|1,8887
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,72
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.538
|-2,50
|
|Tam
|2.557
|2.600
|-2,50
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|-1,30
|
|Çeyrek
|622
|636
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|30,80
|30,80
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
-
17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem