***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
28.11.2022 09:32
***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
28/11/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082431
BIST
16:494.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 82,99
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4918,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4919,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:491.050,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.050,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:47
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.018.604
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.443.293
|% 9,99
|
|TGSAS
|22,90
|21.656.655
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.961.320
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,55
|52.796.102
|% -8,42
|
|IHAAS
|87,75
|66.321.015
|% -7,78
|
|OZRDN
|16,80
|56.365.425
|% -7,13
|
|THYAO
|116,40
|8.468.219.216
|% 2,28
|
|PETKM
|18,28
|4.552.622.658
|% 5,36
|
|EREGL
|42,26
|4.176.797.756
|% 0,91
|
|ASELS
|48,94
|3.933.748.039
|% 1,54
|
|ISCTR
|10,53
|3.632.602.950
|% 2,73
|
|EKGYO
|6,98
|3.249.259.169
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.254.614.694
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,53
|3.632.602.950
|% 2,73
|
|YKBNK
|12,00
|3.543.353.784
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.641.974.741
|% 6,38
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6185
|% -0,08
|
|Euro
|19,4740
|19,4837
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,4074
|22,5197
|% -0,29
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% -0,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|
Seans Raporu
16:47
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17:02SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 125, 505 adet işlem
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Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830, 207 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 78 artarak (% 1.86 ) 5, 363
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17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CEOEM, SUNTK
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17:00XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 95, 528.00 milyon TL de