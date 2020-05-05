***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:15
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842488
BIST
11:5298.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -143,80
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.646
11:527,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:527,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:52385,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 385,79
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.895.285
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.773
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,93
|6.951.230
|% -9,04
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|PETUN
|22,64
|318.512.212
|% -8,78
|
|GARAN
|8,21
|280.804.206
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,23
|266.617.587
|% 3,24
|
|AFYON
|2,68
|246.119.553
|% -8,84
|
|PGSUS
|53,10
|227.081.037
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,23
|266.617.587
|% 3,24
|
|AFYON
|2,68
|246.119.553
|% -8,84
|
|GSRAY
|2,65
|217.894.614
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,88
|113.690.467
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,07
|53.718.622
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7434
|8,7873
|% 0,07
|
|Frank
|7,2504
|7,2941
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
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|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
|
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