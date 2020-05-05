***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:16
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842516
BIST
11:1199.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 417,48
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:117,0571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:117,7039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:11386,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,17
|Açılış
|: 386,57
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.755.357
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.148
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,00
|262.389.389
|% -3,30
|
|GARAN
|8,25
|195.336.758
|% 0,98
|
|AFYON
|2,88
|179.952.105
|% -2,04
|
|PGSUS
|54,05
|169.463.945
|% -2,61
|
|ULUUN
|12,00
|157.605.618
|% 4,99
|
|KRDMD
|2,27
|152.157.950
|% 5,09
|
|AFYON
|2,88
|179.952.105
|% -2,04
|
|GSRAY
|2,69
|157.337.733
|% -3,24
|
|GUSGR
|2,96
|109.851.166
|% 2,42
|
|KARSN
|1,78
|66.656.190
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7690
|8,8130
|% 0,36
|
|Frank
|7,2738
|7,3176
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,60
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,08
|29,08
|1,88
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:22SNKRN
Yüzde 6.58 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 769 adet işlem
-
11:21HUBVC
Yüzde 5.99 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 904 adet işlem
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 444, 65 artarak (% 0.48 ) 93, 164
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCEY, EGCYH, CASA, EGCYO, IZTAR, EKIZ, TACTR
-
11:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKS, TKURU, POLHO