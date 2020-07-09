***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:25
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858144
BIST
11:15118.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 210,48
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:156,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8671
En Düşük
6,8526
11:157,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:15400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,43
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.325.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.058.265
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.232.997
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.593.538
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.361.327
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|7.964.296
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|27.744.253
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,44
|7.135.304
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,92
|2.883.001
|% -7,37
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|SISE
|6,47
|311.058.286
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|IHLGM
|1,81
|138.123.576
|% -2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6485
|8,6919
|% 0,30
|
|Frank
|7,2963
|7,3403
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,50
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,25
|