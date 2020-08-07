***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:57
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866462
BIST
11:031.011
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -23,44
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:037,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0937
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3228
En Düşük
7,2144
11:038,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:03485,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,63
|Açılış
|: 485,06
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.787.906
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.638.725
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|141.294
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.219.581
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.213.781
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|906.594
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.569.695
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|ASELS
|14,60
|280.627.877
|% -4,39
|
|GARAN
|6,34
|254.205.077
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|210.690.918
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.420.094
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,47
|150.406.439
|% -4,63
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,98
|93.742.907
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5593
|9,6073
|% 0,97
|
|Frank
|7,9897
|8,0378
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|0,40
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,20
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,40
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,00
|45,00
|-0,09
|