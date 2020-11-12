***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:07
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888156
BIST
16:021.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:027,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:029,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:02463,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,02
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BFREN
|1.145,80
|43.378.360
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.450.413
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.110.013
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.877
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|123.046.081
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|THYAO
|11,99
|2.336.535.121
|% 1,78
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|621.097.621
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7288
|7,7348
|% -0,77
|
|Euro
|9,1169
|9,1323
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1712
|% -1,42
|
|Frank
|8,4048
|8,4554
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% -0,86
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,40
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-70,52
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-34,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|-17,05
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:16BTCIM
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 868 adet işlem
-
16:15ALGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 031 adet işlem
-
16:14BLCYT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 844, 188 adet işlem
-
16:13SERVE
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 193 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 39, 596.00 milyon TL de