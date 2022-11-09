***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 10:09
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078483
BIST
12:004.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 63,52
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:0018,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0920
|Açılış
|: 95,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 95,3600
|
18,6146
En Düşük
18,4972
12:0018,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0711
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6500
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:0012,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,11
|Açılış
|: 12,84
|
|Önceki Kapanış
|: 12,73
|
12,91
En Düşük
12,70
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ODAS
|9,79
|1.588.253.257
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.398.466
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.341.753
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,60
|111.886.045
|% 9,61
|
|KNFRT
|14,94
|53.037.768
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|52.733.638
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|48.192.279
|% -9,84
|
|ULAS
|7,30
|4.457.033
|% -9,77
|
|ULKER
|23,96
|250.629.350
|% -7,49
|
|THYAO
|114,00
|4.034.921.754
|% 0,88
|
|EREGL
|36,38
|2.328.561.877
|% 1,79
|
|ODAS
|9,79
|1.588.253.257
|% 10,00
|
|TCELL
|31,88
|1.444.559.247
|% 8,44
|
|ASELS
|36,86
|1.427.912.740
|% 1,88
|
|EKGYO
|5,16
|1.080.868.677
|% -0,77
|
|ODAS
|9,79
|1.588.253.257
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|232.107.358
|% 1,42
|
|TTKOM
|14,18
|1.363.582.631
|% 3,50
|
|DOHOL
|6,39
|632.054.011
|% -0,93
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5890
|18,6146
|% 0,50
|
|Euro
|18,7205
|18,7337
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4128
|21,5202
|% 0,47
|
|Frank
|18,8339
|18,9473
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,38
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|146,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|0,13
|
|B. Petrol
|95,08
|95,08
|-0,28
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15ALARK
Yüzde 8.88 oranında artışla 87.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 100, 803 adet işlem
-
12:13YEOTK
Yüzde 9.61 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 789 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 38, 457.00 milyon TL de
-
12:11YEOTK
Yüzde 9.76 oranında artışla 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 276 adet işlem
-
12:10OZKGY
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 958 adet işlem