***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:40
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187170
BIST
'
17:327.540
En Düşük
|Değişim
|: -2,89%
|| -224,71
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3227,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3229,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:321.650,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.650,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GOKNR
|26,18
|964.727.729
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.151.728
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|429.848.001
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|101.840.139
|% 10,00
|
|UNLU
|17,18
|269.780.327
|% 9,99
|
|KERVT
|11,30
|220.605.756
|% -9,46
|
|BAGFS
|29,98
|233.894.613
|% -9,43
|
|KNFRT
|17,13
|67.083.147
|% -9,12
|
|LKMNH
|38,52
|111.182.300
|% -8,81
|
|EUKYO
|14,30
|16.002.681
|% -8,39
|
|TUPRS
|126,80
|10.796.609.171
|% 3,09
|
|THYAO
|255,70
|7.537.646.227
|% -2,44
|
|EREGL
|42,20
|6.671.967.177
|% -1,31
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,70
|3.996.341.532
|% -3,57
|
|SKBNK
|4,06
|1.720.109.284
|% -6,02
|
|ZOREN
|4,85
|1.363.318.521
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,60
|2.799.160.486
|% 5,92
|
|EKGYO
|8,59
|1.775.356.220
|% -3,81
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0899
|27,0955
|% 0,06
|
|Euro
|29,4781
|29,4918
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,4141
|34,5867
|% 0,01
|
|Frank
|30,6568
|30,8415
|% -0,15
|
|Riyal
|7,2034
|7,2396
|% 0,07
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,04
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40BUCIM
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 572, 307 adet işlem
-
17:39BUCIM
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 522, 154 adet işlem
-
17:38BUCIM
Yüzde -8.01 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 466, 197 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -186, 22 kaybederek (% -2.71 ) 6, 684
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, ORGE, POLTK, UNLU, SDTTR, IHEVA, DOBUR, KONYA, QNBFL, PAPIL