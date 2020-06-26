***AFYON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
26.06.2020 16:50
***AFYON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AFYON
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AFYON 1 AFYON ÇIMENTO SANAYI T.A.S. E YUSUF YILMAZ 1.466,664
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853136
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05387,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,51
|Açılış
|: 387,27
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|11,99
|186.631
|% 10,00
|
|RTALB
|33,52
|103.883.389
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.955.683
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|HALKS
|3,77
|1.948.439
|% -9,38
|
|YKGYO
|3,91
|81.154.796
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,46
|38.610.771
|% -5,91
|
|GUBRF
|26,18
|278.105.445
|% -5,83
|
|ETILR
|2,75
|191.766
|% -3,17
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.094.935
|% 3,47
|
|ODAS
|2,50
|1.092.460.483
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,05
|729.729.583
|% 1,33
|
|KARSN
|2,76
|641.232.603
|% 1,10
|
|GARAN
|8,21
|618.105.283
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.092.460.483
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|579.578.904
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.094.935
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,05
|729.729.583
|% 1,33
|
|KARSN
|2,76
|641.232.603
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4193
|8,4615
|% -0,80
|
|Frank
|7,1917
|7,2351
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-10,46
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.525
|-15,20
|
|Tam
|2.580
|2.591
|-15,70
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-7,70
|
|Çeyrek
|627
|634
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,54
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|-0,43
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de