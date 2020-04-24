***AFYON* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.04.2020 09:11
***AFYON******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON, VKGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/04/2020)
VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/04/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840052
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,08
|Açılış
|: 388,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|59.536.352
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,65
|169.696.350
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,65
|169.696.350
|% 0,00
|
|TDGYO
|2,65
|2.426.282
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|SMART
|9,69
|170.535.554
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,65
|169.696.350
|% 0,00
|
|ARDYZ
|25,80
|138.119.908
|% 0,00
|
|CRFSA
|8,00
|93.117.132
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|SMART
|9,69
|170.535.554
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,65
|169.696.350
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% 0,00
|
|ENJSA
|6,47
|57.021.433
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5917
|8,6348
|% 0,52
|
|Frank
|7,1233
|7,1662
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-3,82
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.550
|12,30
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,60
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,53
|21,53
|0,20
|