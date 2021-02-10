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AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2021 12:38



AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi Kartal İş Merkezi B-Blok No:57/3 KARTAL-İSTANBUL-TÜRKİYE +90-216-491 56 37 +90-216-491 14 37

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA BUZE 50000 TRY 100
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
MUSTAFA BUZE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908852


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Altın Ons 1.842 1.842 5,72  
Altın Gr. 417 418 0,30  
Cumhuriyet 2.783 2.825 -10,00  
Tam 2.767 2.837 -13,65  
Yarım 1.337 1.372 -6,61  
Çeyrek 671 686 -3,30  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 0,06  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,01  
B. Petrol 61,55 61,55 0,33  
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