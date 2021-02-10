AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2021 12:38
AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi Kartal İş Merkezi B-Blok No:57/3 KARTAL-İSTANBUL-TÜRKİYE +90-216-491 56 37 +90-216-491 14 37
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA BUZE 50000 TRY 100
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
MUSTAFA BUZE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908852
BIST
13:561.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
13:567,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0373
13:568,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5360
13:56417,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 417,51
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ERBOS
|66,55
|22.751.646
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.583.516
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|267.403
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.547.735
|% 9,99
|
|MERIT
|199,60
|2.394.402
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|455.315
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.220.984
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,20
|34.104.500
|% -9,09
|
|IZTAR
|28,00
|3.205.448
|% -6,35
|
|RODRG
|24,12
|9.927.166
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,65
|1.237.202.835
|% 1,92
|
|KOZAL
|137,00
|899.222.672
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,12
|635.502.530
|% 1,42
|
|PETKM
|5,20
|631.778.355
|% -1,70
|
|GSDHO
|2,76
|608.398.211
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,65
|1.237.202.835
|% 1,92
|
|GSDHO
|2,76
|608.398.211
|% 3,76
|
|PETKM
|5,20
|631.778.355
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,12
|635.502.530
|% 1,42
|
|IHLGM
|1,45
|124.299.052
|% 1,40
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0395
|7,0437
|% -0,35
|
|Euro
|8,5385
|8,5443
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7263
|9,7751
|% -0,10
|
|Frank
|7,8787
|7,9262
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8735
|1,8829
|% -0,28
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|5,72
|
|Altın Gr.
|417
|418
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-10,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-13,65
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-6,61
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,55
|61,55
|0,33
|