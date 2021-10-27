***AGC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.10.2021 12:36
***AGC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AGC]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 02/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI AGC Ak Portföy AGI Değişken Fon Ak Portföy İkinci Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972723
BIST
14:331.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:339,4978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0379
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3311,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:33546,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,23
|Açılış
|: 546,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:33
|HEDEF
|2,84
|3.240.005
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,80
|64.041.276
|% 8,43
|
|JANTS
|63,55
|213.230.763
|% 8,35
|
|TGSAS
|16,75
|21.989.663
|% 7,72
|
|MAKTK
|3,59
|89.228.431
|% 7,49
|
|BIOEN
|25,10
|263.626.380
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|210.827.725
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,49
|1.798.489.735
|% 2,71
|
|EREGL
|19,59
|896.354.828
|% -2,05
|
|THYAO
|14,83
|813.133.779
|% 0,88
|
|ASELS
|16,48
|725.494.355
|% -2,89
|
|AKBNK
|5,74
|707.699.559
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,63
|541.077.393
|% 1,15
|
|GARAN
|9,49
|1.798.489.735
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,97
|292.651.887
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|707.699.559
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|257.109.388
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4925
|9,4978
|% -0,40
|
|Euro
|11,0384
|11,0444
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,9936
|13,0588
|% -0,75
|
|Frank
|10,2907
|10,3527
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5245
|2,5372
|% -0,44
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,03
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.589
|3.680
|-1,31
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,63
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-1,01
|
Seans Raporu
14:33
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-
14:45XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 15, 291.00 milyon TL de
-
14:45PENGD
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 043, 378 adet işlem
-
14:44ARMDA
Yüzde 6.05 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 973 adet işlem
-
14:43SEKUR
Yüzde 6.16 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 802 adet işlem
-
14:42TSPOR
Yüzde 5.66 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 707, 121 adet işlem