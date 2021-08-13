***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:30
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957898
BIST
15:111.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
15:118,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
15:1110,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
15:11483,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler15:09
|VKING
|7,60
|4.349.323
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.614.041
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.118.956
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.985.608
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.843.573
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|MARKA
|5,18
|11.714.875
|% -6,83
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|DMSAS
|7,46
|51.734.941
|% -4,36
|
|GARAN
|9,28
|874.200.490
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,32
|712.242.554
|% 2,46
|
|SISE
|8,57
|512.769.120
|% 1,78
|
|TUPRS
|99,60
|471.961.452
|% 1,32
|
|THYAO
|12,42
|374.393.489
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,50
|258.632.194
|% -0,40
|
|GARAN
|9,28
|874.200.490
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,32
|712.242.554
|% 2,46
|
|SISE
|8,57
|512.769.120
|% 1,78
|
|TSKB
|1,34
|75.545.163
|% 3,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5534
|8,5566
|% 0,18
|
|Euro
|10,0642
|10,0688
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7836
|11,8426
|% 0,20
|
|Frank
|9,2505
|9,3063
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2729
|2,2843
|% 0,10
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|5,56
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|6,95
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,36
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,12
|