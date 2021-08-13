***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:30
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957900
BIST
14:171.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:178,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:1710,0594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:17483,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 483,67
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:17
|VKING
|7,60
|4.315.260
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.555.401
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.096.973
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.926.792
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.802.057
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,85
|7.795.816
|% -5,93
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|5.246.675
|% -5,56
|
|GARAN
|9,32
|824.293.161
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,28
|591.878.669
|% 1,97
|
|SISE
|8,58
|433.904.741
|% 1,90
|
|TUPRS
|99,85
|425.722.063
|% 1,58
|
|GENIL
|14,59
|334.517.188
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,50
|252.852.246
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|824.293.161
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,28
|591.878.669
|% 1,97
|
|TSKB
|1,33
|73.098.853
|% 2,31
|
|SISE
|8,58
|433.904.741
|% 1,90
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5433
|8,5477
|% 0,08
|
|Euro
|10,0459
|10,0594
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,7670
|11,8260
|% 0,06
|
|Frank
|9,2390
|9,2946
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,08
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|6,87
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.257
|2,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-0,18
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-0,09
|
|Çeyrek
|773
|791
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-0,09
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:31SKTAS
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 850, 783 adet işlem
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14:30AKSA
Yüzde 8.30 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 961, 112 adet işlem
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14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.12 ) 1, 562
-
14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:27XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 974.00 milyon TL de