***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957908
BIST
14:171.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:178,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:1710,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:17483,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 483,67
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:17
|VKING
|7,60
|4.315.640
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.556.307
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.105.741
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.926.792
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.802.122
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|KUYAS
|2,37
|5.297.065
|% -5,95
|
|EDATA
|15,86
|7.840.339
|% -5,88
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,31
|831.038.613
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,30
|602.317.075
|% 2,22
|
|TUPRS
|99,90
|440.481.546
|% 1,63
|
|SISE
|8,57
|440.035.712
|% 1,78
|
|GENIL
|14,58
|335.437.080
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,49
|253.284.655
|% -0,80
|
|GARAN
|9,31
|831.038.613
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,30
|602.317.075
|% 2,22
|
|TSKB
|1,33
|73.215.912
|% 2,31
|
|SISE
|8,57
|440.035.712
|% 1,78
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5360
|8,5388
|% -0,02
|
|Euro
|10,0278
|10,0808
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7532
|11,8121
|% -0,05
|
|Frank
|9,2294
|9,2850
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% -0,02
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|6,04
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.257
|2,00
|
|Tam
|3.191
|3.272
|0,97
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|0,47
|
|Çeyrek
|774
|791
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,19
|
Seans Raporu
14:17
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14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.12 ) 1, 562
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14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
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14:27XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 974.00 milyon TL de
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14:26UFUK
Yüzde 9.16 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 123 adet işlem
-
14:25DENGE
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 556 adet işlem