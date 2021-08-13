***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957935
BIST
14:381.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:388,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:3810,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:38483,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,09
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:38
|VKING
|7,60
|4.318.224
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.601.567
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.990
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.971.197
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.817.253
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,39
|5.405.070
|% -5,16
|
|EDATA
|16,00
|7.964.152
|% -5,04
|
|GARAN
|9,31
|840.776.046
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,32
|663.729.891
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|459.504.347
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,90
|455.756.798
|% 1,63
|
|THYAO
|12,43
|360.920.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|255.043.901
|% -0,40
|
|GARAN
|9,31
|840.776.046
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,32
|663.729.891
|% 2,46
|
|TSKB
|1,33
|73.798.647
|% 2,31
|
|SISE
|8,59
|459.504.347
|% 2,02
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5427
|8,5453
|% 0,05
|
|Euro
|10,0515
|10,0591
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,7685
|11,8275
|% 0,08
|
|Frank
|9,2439
|9,2996
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|7,59
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|5,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|3,48
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|1,68
|
|Çeyrek
|774
|792
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,12
|
Seans Raporu
14:38
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