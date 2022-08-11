***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 22:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-6 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054862
BIST
12:582.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,17
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5817,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5818,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0339
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:581.032,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.032,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.455.761
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.266.637
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.557.076
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.763.311
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,50
|13.266.387
|% -9,99
|
|KZBGY
|28,94
|25.371.314
|% -7,83
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|76.921.521
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,18
|42.910.586
|% -5,58
|
|THYAO
|62,85
|3.659.563.365
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,70
|959.073.039
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,86
|907.681.592
|% -1,16
|
|AKBNK
|10,27
|867.142.378
|% 1,99
|
|GARAN
|18,16
|824.640.171
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,70
|959.073.039
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|670.567.735
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,62
|623.481.464
|% 4,76
|
|DOHOL
|4,45
|506.936.050
|% -0,45
|
|EKGYO
|3,64
|386.217.843
|% -0,27
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9560
|17,9637
|% 0,14
|
|Euro
|18,4849
|18,4910
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,7611
|21,8703
|% -0,34
|
|Frank
|18,9912
|19,1056
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7684
|4,7924
|% 0,10
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|