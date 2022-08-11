***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 22:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-6 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054881
BIST
12:582.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,17
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5817,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5818,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0339
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:581.032,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.032,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.388.892
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.266.637
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.519.452
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.618.039
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,50
|12.586.396
|% -9,99
|
|KZBGY
|28,90
|25.213.239
|% -7,96
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|76.905.935
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,16
|42.619.641
|% -5,74
|
|THYAO
|62,75
|3.640.724.296
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,69
|957.350.673
|% 1,25
|
|SAHOL
|23,84
|904.817.246
|% -1,24
|
|AKBNK
|10,28
|865.989.669
|% 2,09
|
|GARAN
|18,15
|822.289.293
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,69
|957.350.673
|% 1,25
|
|ODAS
|4,02
|668.810.228
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,62
|623.136.664
|% 4,76
|
|DOHOL
|4,45
|505.117.120
|% -0,45
|
|EKGYO
|3,64
|384.857.302
|% -0,27
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9560
|17,9637
|% 0,14
|
|Euro
|18,4849
|18,4910
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,7643
|21,8734
|% -0,32
|
|Frank
|18,9892
|19,1036
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,09
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,61
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|