***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 22:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-6 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054885
BIST
11:002.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 7,16
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
11:0017,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
11:0018,4986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4844
11:001.033,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.033,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TRCAS
|10,57
|75.011.871
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|44.267.791
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|18.811.954
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,94
|136.822.409
|% 9,29
|
|MEGAP
|3,14
|33.048.453
|% 7,90
|
|PAMEL
|171,50
|8.453.613
|% -8,39
|
|TEKTU
|1,73
|29.906.002
|% -6,99
|
|AKENR
|2,04
|41.489.448
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|MPARK
|39,98
|29.501.635
|% -5,13
|
|THYAO
|62,95
|2.704.935.627
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,71
|571.736.040
|% 1,60
|
|AKBNK
|10,27
|498.888.661
|% 1,99
|
|GARAN
|18,33
|493.140.404
|% 1,44
|
|ODAS
|4,02
|422.603.437
|% 2,29
|
|ODAS
|4,02
|422.603.437
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,71
|571.736.040
|% 1,60
|
|ALBRK
|1,82
|113.592.214
|% 5,20
|
|VAKBN
|4,59
|277.641.345
|% 4,08
|
|DOHOL
|4,45
|273.698.787
|% -0,45
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9572
|17,9645
|% 0,15
|
|Euro
|18,4864
|18,4986
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,8027
|21,9121
|% -0,14
|
|Frank
|18,9829
|19,0973
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,06
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.921
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,34
|