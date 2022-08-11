***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 22:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022-6 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054890
BIST
10:532.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,67
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:5317,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:5318,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0309
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4844
10:531.032,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.032,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TRCAS
|10,57
|74.891.183
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|43.623.536
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|18.508.865
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,94
|132.712.801
|% 9,29
|
|MEGAP
|3,14
|31.650.516
|% 7,90
|
|PAMEL
|169,30
|8.078.029
|% -9,56
|
|TEKTU
|1,73
|28.366.052
|% -6,99
|
|AKENR
|2,04
|39.797.777
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|SNGYO
|3,73
|18.362.890
|% -5,09
|
|THYAO
|63,00
|2.647.916.104
|% 2,61
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|AKBNK
|10,21
|423.812.950
|% 1,39
|
|GARAN
|18,20
|419.906.165
|% 0,72
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|ALBRK
|1,82
|112.298.398
|% 5,20
|
|DOHOL
|4,45
|267.816.042
|% -0,45
|
|TSKB
|3,52
|208.212.607
|% 0,28
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9580
|17,9646
|% 0,15
|
|Euro
|18,4861
|18,5017
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,7907
|21,9000
|% -0,20
|
|Frank
|18,9784
|19,0927
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,07
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,45
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.931
|6.986
|-6,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,29
|