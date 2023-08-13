***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )TürkçeAltı Aylık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar6 Aylık Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184931BIST