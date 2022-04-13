***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 01:56
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞRLER A.S. 21.793,76 % 0,000067 % 0,000058 % 0,856542
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019901
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0298
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0543
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8647
En Düşük
15,7853
18:05925,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,17
|Açılış
|: 925,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
925,40
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5837
|14,5903
|% -0,06
|
|Euro
|15,8124
|15,8666
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,9299
|19,0248
|% 0,15
|
|Frank
|15,5872
|15,6811
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8787
|3,8981
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|4,99
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de