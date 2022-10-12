***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 20:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyonları 2022-3. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 22.788,98 % 0,002 % 0,013 % 866,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071354
BIST
14:243.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 52,45
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2418,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2418,1275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1056
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1398
En Düşük
17,9750
14:241.001,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.001,02
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:24
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.843.260
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.051.903
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|113.011.188
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,50
|6.956.032
|% -7,83
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,42
|586.055.675
|% -6,28
|
|THYAO
|88,20
|4.482.283.631
|% 3,64
|
|SASA
|83,20
|1.355.844.366
|% 1,59
|
|PETKM
|14,75
|1.267.465.925
|% 0,68
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|ASELS
|31,50
|1.063.119.413
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,19
|602.303.314
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|597.371.663
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|772.808.523
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,35
|772.149.948
|% 1,83
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5922
|% 0,15
|
|Euro
|18,1123
|18,1275
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7123
|20,8162
|% 0,80
|
|Frank
|18,5515
|18,6632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,11
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
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14:39IZMDC
Yüzde 7.30 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 212, 744 adet işlem
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14:38XU100
Endeks 3, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 29, 055.00 milyon TL de
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14:37BOBET
Yüzde 5.06 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 429, 689 adet işlem
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14:36ENSRI
Yüzde 4.76 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 064, 438 adet işlem
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14:35COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 535 adet işlem