***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 20:03
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Dağılımı 2022/3. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 123.979,12 % 0,0076 % 767 % 1.010,94
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 773,15 % 0,00263 % 0,00005 % 1,8218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071362
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5069
18:0518,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05999,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,78
|Açılış
|: 999,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.002,74
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5632
|18,5649
|% -0,11
|
|Euro
|17,9871
|18,0373
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,5243
|20,6272
|% 0,94
|
|Frank
|18,5227
|18,6343
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9224
|4,9470
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|7,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.737
|6.801
|33,00
|
|Yarım
|3.283
|3.324
|15,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-1,93
|