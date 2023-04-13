***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 09:16
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2.772.868,65 % 0,000136 % 0,00039 % 2,866411
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.. 196.653,54 % 0,000367 % 0,000028 % 0,075221
ÜNLÜ YATIRIM 136.541,25 % 0,00025 % 0,000019 % 0,076741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137190
BIST
10:185.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,08
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.163
10:1819,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:1821,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0810
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:181.256,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SANEL
|19,94
|9.747.192
|% 9,98
|
|MARKA
|26,36
|13.617.499
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,58
|353.573
|% 9,30
|
|BURCE
|72,30
|17.053.093
|% 8,56
|
|BURVA
|36,22
|12.047.130
|% 7,61
|
|MEGAP
|3,60
|686.346
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|686.346
|% -40,20
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|BALAT
|14,72
|29.646
|% -4,42
|
|ONCSM
|104,50
|12.895.517
|% -3,24
|
|THYAO
|134,70
|445.002.700
|% 0,97
|
|SISE
|45,22
|413.685.494
|% 1,85
|
|SAHOL
|41,82
|324.941.804
|% 1,65
|
|GESAN
|80,95
|310.333.964
|% 3,78
|
|ISCTR
|12,36
|299.632.551
|% 0,65
|
|EKGYO
|7,08
|188.516.434
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,36
|299.632.551
|% 0,65
|
|AVOD
|3,09
|61.246.773
|% 6,55
|
|SKBNK
|2,57
|38.940.769
|% 0,39
|
|ZRGYO
|4,97
|70.457.477
|% 0,40
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3303
|19,3392
|% 0,17
|
|Euro
|21,2863
|21,3065
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1063
|24,2272
|% 0,28
|
|Frank
|21,5212
|21,6509
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1392
|5,1650
|% 0,11
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|7,93
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|5,67
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.634
|8.707
|32,00
|
|Yarım
|4.217
|4.261
|16,00
|
|Çeyrek
|2.108
|2.130
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,13
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:32POLTK
Yüzde 9.57 oranında artışla 2, 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 9 artarak (% 0.49 ) 5, 710
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 758.00 milyon TL de