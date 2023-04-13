***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 15:06
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 229,35 % 0,000063 % 0,000165 % 2,606404
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137551
BIST
16:025.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 28,92
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0219,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0221,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1522
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:021.270,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,03
|Açılış
|: 1.270,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:02
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|121.922.546
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|GEREL
|16,65
|59.701.723
|% -10,00
|
|ONCSM
|101,90
|73.219.637
|% -5,65
|
|KZBGY
|20,56
|234.633.173
|% -5,34
|
|THYAO
|136,70
|3.264.876.008
|% 2,47
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|EREGL
|36,48
|2.366.225.264
|% 0,61
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|SISE
|44,90
|1.468.551.112
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,99
|833.912.677
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|ZOREN
|5,05
|392.147.812
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|783.271.422
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3279
|19,3309
|% 0,13
|
|Euro
|21,3612
|21,3777
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,1462
|24,2673
|% 0,44
|
|Frank
|21,6929
|21,8236
|% 1,08
|
|Riyal
|5,1374
|5,1632
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17LIDFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 045, 951 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 65 artarak (% 0.59 ) 5, 716
-
16:15BURCE
Yüzde 9.23 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 204 adet işlem
-
16:14CRFSA
Yüzde 7.49 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 624 adet işlem
-
16:13EDIP
Yüzde 9.08 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 590, 507 adet işlem