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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.07.2023 19:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 531.625,95 % 0,000018 % 0,000176 % 9,499865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171118


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GARFA 43,12 44.147.577 % 10,00  
VKING 46,42 67.614.121 % 10,00  
MSGYO 8,48 37.763.904 % 9,99  
EUYO 11,34 8.898.360 % 9,99  
AYCES 242,30 41.713.869 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1445 26,1523 % 0,23  
Euro 29,1062 29,1173 % 1,32  
Sterlin 33,8886 34,0586 % 0,67  
Frank 30,0191 30,1999 % 1,51  
Riyal 6,9506 6,9855 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 26,12  
Altın Gr. 1.647 1.648 25,20  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.609 10.828 168,00  
Yarım 5.304 5.439 84,00  
Çeyrek 2.660 2.719 42,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 1,00  
Gümüş Gr. 20,27 20,29 0,86  
B. Petrol 79,89 79,89 0,49  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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