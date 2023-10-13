***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 16:46
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 33.670,76 % 0,002 % 0,0099 % 5,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206025
BIST
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17:058.179
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -80,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:0527,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0819
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:0529,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:051.708,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 42,38
|Açılış
|: 1.708,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.141.863
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|47.388.425
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|310.884.894
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|221,40
|4.637.387.477
|% -1,64
|
|PETKM
|24,26
|4.610.858.498
|% 3,68
|
|BRSAN
|1.007,40
|4.355.874.399
|% 1,93
|
|TUPRS
|147,90
|3.850.169.241
|% 0,48
|
|ASELS
|43,48
|3.370.730.240
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,74
|1.997.903.787
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,40
|1.561.203.580
|% 1,11
|
|PETKM
|24,26
|4.610.858.498
|% 3,68
|
|YKBNK
|18,86
|3.173.025.997
|% -2,58
|
|ODAS
|13,51
|1.939.174.989
|% -0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8004
|27,8089
|% 0,30
|
|Euro
|29,2371
|29,2577
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7410
|33,9102
|% 0,24
|
|Frank
|30,5862
|30,7705
|% 0,60
|
|Riyal
|7,3895
|7,4265
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|44,26
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
|
Seans Raporu
17:03
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17:18TURGG
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 320.50 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 708 adet işlem
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 36 kaybederek (% -1.09 ) 7, 100
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17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, AYCES, BMSTL, MRSHL, VERUS, AVHOL, MAALT, HKTM
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17:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, SNKRN, CASA
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