***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 18:37
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022- 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004730
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,7919
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,2311
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,2005
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05836,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -18,83
|Açılış
|: 837,33
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8066
|13,8305
|% -1,37
|
|Euro
|15,5531
|15,6138
|% -1,46
|
|Sterlin
|18,3735
|18,4656
|% -1,81
|
|Frank
|14,8099
|14,8991
|% -1,86
|
|Riyal
|3,6670
|3,6854
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,04
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,14
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem