***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022- 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi05.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2022- 10552Açıklamalar2022 yılına ait bağımsız denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016562BIST