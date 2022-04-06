***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2022 16:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022- 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022- 10552
Açıklamalar
2022 yılına ait bağımsız denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016562
BIST
17:222.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:2214,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:2216,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:22914,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,39
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KONKA
|15,09
|145.830.359
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.349.859
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.691.661
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,04
|27.510.906
|% -9,40
|
|LIDER
|17,37
|280.937.833
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,39
|32.563.509
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,56
|4.132.988.365
|% 0,17
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|GARAN
|12,46
|1.788.384.254
|% -0,24
|
|ASELS
|25,66
|1.734.666.339
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,57
|1.533.274.054
|% -1,52
|
|ODAS
|2,06
|1.212.423.358
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,56
|769.546.971
|% -1,16
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|KARSN
|5,74
|1.310.338.229
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,17
|925.734.734
|% -0,95
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7414
|14,7450
|% 0,22
|
|Euro
|16,0946
|16,1037
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2176
|19,3140
|% 0,11
|
|Frank
|15,7297
|15,8245
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% 0,12
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|1,59
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,50
|