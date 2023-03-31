***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023- 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.03.2023Tescil Tarihi30.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.03.2023 tarih 10802 sayılı TTSGAçıklamalar2023 yılı için bağımsız denetçi seçimi tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130169BIST