***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 13:28
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023- 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2023
Tescil Tarihi
30.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023 tarih 10802 sayılı TTSG
Açıklamalar
2023 yılı için bağımsız denetçi seçimi tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130169
BIST
15:174.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -64,78
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1719,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1720,9157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0227
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:171.221,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.221,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKSUN
|86,50
|36.527.047
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.305.282
|% 9,91
|
|PKART
|23,90
|24.155.368
|% 7,08
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.663.383
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.006.080
|% -9,97
|
|MNDRS
|9,15
|115.459.339
|% -9,32
|
|GOKNR
|20,02
|1.096.115.733
|% -9,17
|
|AKFYE
|17,31
|1.853.493.192
|% -8,89
|
|TUPRS
|540,80
|1.560.937.090
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.426.797.000
|% 2,01
|
|ASTOR
|50,80
|1.209.065.583
|% -5,22
|
|THYAO
|119,40
|1.149.733.861
|% -2,05
|
|SKBNK
|2,48
|540.112.075
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,31
|1.853.493.192
|% -8,89
|
|ISCTR
|13,25
|1.045.561.884
|% -2,00
|
|KOZAL
|21,36
|1.426.797.000
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,27
|419.774.640
|% -2,03
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1745
|19,1905
|% 0,12
|
|Euro
|20,8730
|20,9335
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,6636
|23,7823
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0956
|5,1211
|% 0,08
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.239
|8.319
|1,00
|
|Yarım
|4.039
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,27
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:31AKFYE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 680, 331 adet işlem
-
15:30ALCTL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 878 adet işlem
-
15:29PINSU
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 128 adet işlem
-
15:28PINSU
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 481 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 4, 833 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 25, 995.00 milyon TL de