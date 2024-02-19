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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.02.2024 21:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

2024 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250646


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