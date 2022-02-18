***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından, E-29833736-110.03.03-16821 sayı ve 04.02.2022 tarihli yazısı ve Ticaret Bakanlığı tarafından E-50035491-432.01-00071984214 sayı ve 16.02.2022 tarihli yazısıyla uygun bulunmuş olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002807BIST