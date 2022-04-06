***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin tadili 29 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Esas Sözleşme'nin güncel hali ekte sunulur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016564BIST