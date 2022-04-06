***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.04.2022 16:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin tadili 29 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Esas Sözleşme'nin güncel hali ekte sunulur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016564
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
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2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
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14,7489
En Düşük
14,7016
18:0516,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,1000
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1339
En Düşük
16,0198
18:05913,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 913,77
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7363
|14,7489
|% 0,24
|
|Euro
|16,0838
|16,0955
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2142
|19,3105
|% 0,09
|
|Frank
|15,7375
|15,8323
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9182
|3,9379
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,25
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
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17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de