***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına takiben Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurular, Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00094059590 sayılı yazısı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-44236559-045.99-2889855 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250188BIST