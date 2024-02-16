***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2024 18:48
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına takiben Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurular, Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00094059590 sayılı yazısı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-44236559-045.99-2889855 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250188
BIST
'
18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1166
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8424
En Düşük
30,2546
18:0533,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0205
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.996,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.996,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.997,25
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8330
|30,8443
|% 0,39
|
|Euro
|33,2271
|33,2393
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,7217
|38,9159
|% 0,35
|
|Frank
|34,8306
|35,0404
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1980
|8,2391
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,62
|908,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,23
|954,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,41
|83,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,93
|2.014,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de