***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırAçıklamalar1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 dönemine ait konsolide ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075118BIST