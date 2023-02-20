***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115415BIST