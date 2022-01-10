***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.334,49 % 0,00317Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri476 % 0,00045Bağımsız Denetim Ücreti4.938,48 % 0,00469Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.824,77 % 0,04258Fon Yönetim Ücreti1.998.038,92 % 1,898Hisse Senedi Komisyonu80.597,02 % 0,07656Tahvil Bono Komisyonu388,71 % 0,00037Gecelik Ters Repo Komisyonu7.800,2 % 0,00741Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.538,01 % 0,00906Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.898,64 % 0,00275Türev Araçlar Komisyonu31.564,1 % 0,02998Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.272,7 % 0,02021TOPLAM GİDERLER2.205.672,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.270.728,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991476BIST