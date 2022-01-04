***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2050BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2050BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2050Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıEmrah AYRANCI 2007 - 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. -- Bölüm Başkanı 18 SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARNiyazİ ATASOY 2014 - ......... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit ŞENER 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREgemen KORMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988770BIST