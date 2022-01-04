***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmrah Ayrancı 2007 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARİdil Sazer 2012 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARBulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş 2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARNiyazi Atasoy 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit Şener 2008 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper Özdamar 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARHakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARCan Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş -- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREgemen Korkmaz 2010 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARHüseyin Ömür Karakuş 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988790BIST